Wéi den ACL schreift, koum et op der Tréirer Autobunn Direktioun Stad, kuerz virun 8 Auer, zu engem Accident tëscht 2 Autoe bei der Sortie Sennengerbierg. Déi riets Bunn war fir ronn eng Stonn blockéiert an et huet op 12 Kilometer gestaut.Och op der Escher Autobunn geet et méi lues, no engem éischten Accident Richtung Stad, bei der Opfaart vun der Kontrollstatioun. Deen Accident ass zwar mëttlerweil geraumt, ma et huet kuerz drop um Zéissenger Kräiz gerabbelt. Do waren 3 Autoen am Coup. Och deen Accident ass mëtllerweil geraumt, bis de Stau sech opléist, dauert et awer nach.

Recommandatioun

Wann een am Stau steet, soll een eng permanent Rettungsgaass an der Mëtt vun der Strooss fräi loossen, fir dass d’Rettungsgefirer séier un hiert Ziel kënne kommen.