A ländleche Regioune wier d'Populatioun an den Emploi zum Beispill vill ze staark gewuess.

Eng vun 2 Aarbechtsplaze wier an der Stad, woubäi just e véierel vun der Populatioun do wunnt, de Verkéierschaos wier also virprogramméiert.



De Minister Bausch wëll mat Instrumenter dogéint steieren. Eng ganz wichteg Roll spillt do d'Ausschaffe vum neie "programme directeur d'aménagement du territoire". D'Leit sollen an dee Prozess mat agebonne ginn.



Am Januar gëtt eng Ausschreiwung lancéiert, wou 200 Bierger aus dem Leit sech kënne mellen, fir a Laboratoire matzeschaffen. Op engem ieweschten Niveau ginn och d'Gemengen associéiert, vu klenge bis ganz groussen. Och mat anere Ministèren hätt een eng exzellent Zesummenaarbecht op deem Beräich. Et missten awer elo wierklech Neel mat Käpp gemaach ginn an deem Dossier. "Mir kënnen net nach eng Kéier d'Situatioun sou weider lafe loossen, wéi déi lescht 25 Joer... well dat geet schif." Da géif et net just keng Entwécklung ginn, mä eis Liewensqualitéit géif dramatesch dorënner leider, sou nach de François Bausch.





De François Bausch



Um Dënschdeg de Moie gouf am Nohaltegkeetsministère eng Charta ënnerschriwwen. Mat dëser soll de Kader gesat gi bannent deem mat de Leit iwwer d'Entwécklung an hirer Regioun diskutéiert gëtt.