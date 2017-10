Duebel esou vill jonk Entrepreneure wéi am Ausland grënnen zu Lëtzebuerg hir eegen Entreprise, fir méi selbstänneg ze sinn.

Den Undeel vun de jonken Entrepreneuren, gemengt ass hei nei Entrepreneuren, tëscht 18 a 64 Joer louch zejoert bei 9,2%. Dat ass iwwert der EU-Moyenne, déi bei 8,6% läit. An ass däitlech méi héich, wéi an eisen Nopeschlänner, quasi duebel sou héich. Déi Chiffere fënnt een an enger Etüd, déi de Wirtschaftsministère mat der Chambre de Commerce gemaach huet.

Déi jonk Entrepreneure grënnen hiren eegene Betrib, well se wëlle selbstänneg sinn, net wéinst enger economescher Noutwendegkeet.

D'Infrastrukturen an d'Politik ënnerstëtze jonk Entrepreneure bei hirer Decisioun, geet aus der Etüd ervir.