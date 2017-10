Net nëmmen d'Beruffspendler si mam Trafic geplot, och de Schülertransport funktionéiert net esou wéi e sollt. Schoulbusser sinn iwwerfëllt a komme systematesch ze spéit, di betraffe Schüler sinn net zur Zäit am Unterrecht a ginn dofir bestrooft. De Ben Frin huet de Moien um Beispill vum Lycée Technique du Centre um Lampertsbierg nogefrot.





Schülertransport net pénktlech - Reportage vum Ben Frin



De Schoulbus 950 soll net vun de Schüler benotzt ginn, heescht et an engem Schreiwes vun der Schoul un d'Schüler, dee kënnt nämlech systematesch ze spéit. Wien awer net pünktlech um 8.05 Auer am Gebai ass gëtt opgeschriwwen. 5 Mol ze spéit heescht 1 Stonn an engem extra Sall, der Pyramide sëtzen, vum Unterrecht ausgeschloss. Nom Protest vun de Schüler ass dës Sanktioun allerdéngs e Méindeg de Moien opgehuewe ginn. An awer de Problem ass net geléist, vill Busser kommen nach ëmmer ze spéit. E Schüler beschwéiert sech. Si kéinten net dofir, dass d'Busser stänneg ze spéit kommen, och deen, deen eigentlech geduecht ass fir d'Schüler vun der Gare bei den LTC ze bréngen.

Den Direkter vum LTC Jean-Paul Lenertz kennt de Problem, virun allem och dee vun der Linn 950. Deemno ëm wéivill Auer e Schüler dee Bus géif huelen, géif en et net méi packe fir mat Zäiten an der Schoul unzekommen.

Verschidde Schüler gëlle bei der Direktioun als Härtefäll. Déi déi z.B. aus den Norde kommen, oder soss vun enzwousch méi wäit ewech, musse sech alt um 5 Auer moies op de Wee maachen, fir dass se net ze spéit kommen, wat ganz onglécklech wier, sou de Jean-Paul Lenertz. Déi Schüler wieren also Aller-Retour ronn 6 Stonne pro Dag mam ëffentlechen Transport ënnerwee.

Bei anere muss een agesinn, dass et onméiglech ass mam Schülertransport pünktlech an der Schoul ze sinn an da bléif hinnen näischt anescht iwwreg wéi dat dann ze toleréieren.



Beim responsabelen Nohaltegkeetsministère ass de Problem bekannt, heescht et. Et géifen Adaptatioune vun de Bushoraire virgeholl ginn, allerdéngs wieren och d'Schoule gefuerdert matzespillen an hir Horairen unzepassen, heescht, d'Schoul moies méi spéit ufänken ze loossen.



Egal wéi, lues a lues schéngt Lëtzebuerg a sengem Trafic ze erdrénken.