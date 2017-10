Do gëtt et eng Augmentatioun vun 3,2%, de Budget klëmmt also d'nächst Joer op 216 Milliounen Euro. Donieft gouf awer och iwwert den Debat de consultation geschwat. De Logementsminister Marc Hansen huet dësen Debat bei der Chamber ugefrot. Parteiiwwergräifend war een awer der Meenung, datt een dëst méi breet misst ugoen, wéi dat vläicht normal de Fall ass, betount de President vun der Logemetskommissioun Max Hahn.





De Max Hahn



Zil wier, datt een nach dëst Joer déi verschidden Acteure vum Terrain an der zoustänneger Chamberskommissioun gesäit an zesummen nei Pisten ausschafft. Wann et dann nach néideg ass, sollen Ufank vum nächste Joer och déi verschidde Ministeren an d'Kommissioun geruff ginn. Den Debat de consultation, dee fir Januar geplangt war, wäert dann éischter am Februar an der Chamber gefouert ginn.