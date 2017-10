D'Camione si vun der Police de la route aus dem Verkéier gezu a bis op d'Aire de Capellen gefouert ginn. Déi geféierlech Transporter an déi liicht Liwwerween, bis zu 3,5 Tonne Gewiicht, waren de Schwéierpunkt vun der Aktioun.D'Chauffeure vun de Klengtransporter brauchen, am Géigendeel vun de Camionschaufferen, keng Ausbildung. Dofir stellt Police dacks fest, dass d'Sécherheet vun der Luedung dacks net garantéiert ass. Ee vun de Klengtransporter, deen ugehale gouf, huet eng Jeep, déi net korrekt geséchert war, ënnert enger Baasch transportéiert.56 Gefierer si kontrolléiert ginn. Dovun hunn der 33 e Protokoll kritt, 15 sinn immobiliséiert ginn, well e Problem mat der Luedung war oder, wéi et 3 Mol de Fall war, well d'Längt vum Gefier net autoriséiert war.