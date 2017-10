Déi dräi Presidente vun den "alen" Journalistegewerkschaften (v.l.n.r.): Teddy Jaans (UJL), Luc Caregari (SJL) a Roger Infalt (ALJ).

An der Maison de la Presse um Krautmaart war en Dënschdeg den Owend déi konstitutiv Versammlung, fir en neien, gemeinsame Journalisteverband zu Lëtzebuerg ze grënnen: An der "Association luxembourgeoise des journalistes professionnels" (ALJP) ginn déi 3 Verbänn vu bis elo op, also d'Association Luxembourgeoise des Journalistes (ALJ), d'Union des Journalistes Luxembourg (ULJ) an de Syndicat des Journalistes - Luxembourg (SJ-L).1. President vun der ALJP gëtt de Luc Caregari. De Woxx-Kulturredakter ware eenzege Kandidat.Fusionéiert sinn déi dräi Verbänn, fir de Beruff vum Journalist an Zukunft mat enger staarker Stemm ze vertrieden.Éischt Gespréicher en vue vun esou enger Fusioun gouf et viru 7 Joer, ma déi waren am Sand verlaf. Virun zwee Joer goufe se du relancéiert, et waren deels ganz intensiv Gespréicher, déi elo zur Grënnung vun der ALJP gefouert hunn.Déi aktuell Prioritéit vum neie Comité: Informatiounszougangsrechter fir d'Press.Déi nei Associatioun wëll iwwregens och d'Rechter vu Freelancer vertrieden.