Um Dënschdeg den Owend kruten d'LSAP-Memberen op enger sougenannter "Mitgliederversammlung" d'Propos gemaach, dass nieft dem Buergermeeschter Dan Biancalana an Zukunft 4 an net méi just 3 Schäffen d'Geschécker vun der 4.-gréisster Gemeng am Land leeden.Dat kann een dem Gesetz no maachen, wann d'Gemeng méi wéi 19.999 Awunner huet, wat fir Diddeleng de Fall ass.Bei de Sozialiste gouf en bloc iwwer déi 5 Leit aus dem Schäfferot ofgestëmmt - par acclamation ... an à l'unanimité!Dat heescht also fir Diddeleng:Buergermeeschter bleift den Dan Biancalana a Schäffe bleiwen de Loris Spina, de René Manderscheid an d'Claudia Dall'Agnol an nei an de Schäfferot derbäi kënnt déi 4.-gewielte Josiane Di Bartolomeo-Ries, déi sech e virun der Deputéiert Claudia Dall'Agnol klasséiert hat.Well d'Zuel vun de Schäffe vun 3 op 4 klëmmt, kann d'Claudia Dall'Agnol awer Schäffen zu Diddeleng bleiwen





Déi 5 mat de meeschte Stëmme bilden also zu Diddeleng de Schäfferot.