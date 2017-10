© Ben Frin / RTL Radio Lëtzebuerg

Eng Petitioun géint d'Erhéijung vun de Bankfraisen an d'Zoumaache vun Agencen, gouf um Mëttwoch an den zoustännege Chamberkommissiounen diskutéiert. D'Petitioun, déi vum Lëtzebuerger Konsumenteschutz lancéiert gouf an iwwer 10.000 Ënnerschrëfte krut, ass net op daf Ouere gestouss.





ULC géint Bankfraisen - De Reportage vum Ben Frin



Fraisen op handgeschriwwenen Iwwerweisungen oder fir Suen ophiewen am Guichet, dat penaliséiert besonnesch eeler Leit an déi di an hirer Mobilitéit ageschränkt sinn. Schonn zanter laangem hat d'ULC dogéint protestéiert. Um Mëttwoch an der Chamber huet sech de Finanzminister Gramegna selwer der Saach ugeholl an nogelauschtert.

Pierre Gramegna: Wann 10'000 Leit sech beschwéieren a Suergen hu wat Fraisen bei de Banken ubelaangt, dann ass wahrscheinlech eppes drun.



© Jeff Kieffer / RTL Télé Lëtzebuerg



Duerch Fraisen op Transaktiounen um Schalter wëllen d'Banken hir Clienten op den digitale Wee kréien, de Webbanking soll méi benotzt ginn. De Finanzminister Gramegna huet sech no der Entrevue mat der ULC eppes virgeholl. Hie wëll eng Entrevue mat de betraffene Schalter-Banke maachen, fir de Point ze maachen, wat fir eng Politik si ëmgesat hunn, fir deene Leit entgéint ze kommen, déi e Problem hu fir digital virzegoen.