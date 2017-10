Op der Areler Autobunn A6 huet d'Police e Mëttwoch de Moie Camionen kontrolléiert. Vun 56 kontrolléierter Gefierer sinn der am Ganzen 33 negativ opgefall.

Lëtzebuerg: Am meeschte gelies

© Police Lëtzebuerg

De Schwéierpunkt bei dëser Kontroll waren d'Gefierer bis 3,5 Tonnen am grenziwwerschreidenden Trafic an d'Camionen, déi méi geféierlech Saachen transportéieren.

D'Chauffere vun dëse méi klenge Camionen däerfe ronderëm d'Auer fueren, musse sech net u Rouzäiten halen an däerfen, am Verglach mat den anere Camionneuren, och méi séier wéi 90 Stonnekilometer op der Autobunn fueren.

Bei Kontrolle ginn dacks Problemer bei der Sécherung vun der Charge festgestallt. Och bei dëser Kontroll, wou zum Beispill eng Jeep quasi ongeséchert op der Luedfläch transportéiert gouf.



© Police Lëtzebuerg

56 Gefierer goufe kontrolléiert. Et gouf am Ganzen 33 Verwarnungen, 15 Camione goufen immobiliséiert, well d'Charge huet missen nogeséchert ginn, respektiv d'Gefierer ze vill gelueden haten oder d'Dimensiounen net respektéiert goufen. 3 Autotransporter ware méi laang wéi erlaabt, si hätten eng zousätzlech Autorisatioun gebraucht.