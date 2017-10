An der Institutiounskommissioun an der Chamber gouf e Mëttwoch de Moien iwwert d’Bréifwahl diskutéiert, well d'Delaie vun der Bréifwahl ze streng wieren.

© RTL Archivbild

D'Zil wier et, an Zukunft de Leit besser entgéintzekommen, heescht et vum President vun der zoustänneger Kommissioun, Alex Bodry. Virun allem fir d’Lëtzebuerger, déi baussent der EU wunnen, soll d’Bréifwahl an Zukunft vereinfacht ginn. Wéinst deene strengen Delaien, wier et fir déi Leit schwiereg ze wielen. Et géif wochelaang daueren, bis déi Enveloppe am Kanada oder Cap-Vert ukënnt, an déi Leit packen et dann net méi se am Delai nees fortzeschécken.Mat deem neie Gesetzesprojet missten déi Concernéiert d’Bréifwahl an Zukunft éischter ufroen. Domadder géif een zwou Woche gewannen, betount den Alex Bodry. Och de Lëtzebuerger Residante wëll een an Zukunft entgéintkommen. Dës sollen d’Bréifwahl méi spéit kënnen ufroen. Am Ausland géif et dat scho ginn an dat klappt ganz gutt.

E weidere Sujet, war d’Wahlrecht fir déi Leit, déi net esou gutt gesinn. Fir déi solle speziell Konditiounen agefouert ginn, seet den CSV-Deputéierten, Claude Wiseler. Dëst wier zum Beispill mat Schabloune méiglech, sou datt déi Leit och eleng doheem oder an enger Wahlkabinn kënne wielen. Et misst dann och garantéiert ginn, datt d’Bréifwahl an totaler Fräiheet gemaach gëtt, esou nach de Claude Wiseler.