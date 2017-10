30 Joer "Liewen dobaussen" (25.10.2017) D'ASBL gouf 1987 vun deemolege Mataarbechter vum CHNP vun Ettelbréck gegrënnt. De Grond fir d'Grënnung war, dass en enorme Besoin do war fir Leit, déi psychesch krank sinn, no enger akuter Phase eng Betreiung ausserhalb vum Spidol unzebidden.

Wat kleng mat engem Foyer zu Dikrech an zwee Leit Personal ugefaange huet, huet sech déi lescht 30 Joer mat Succès ausgebaut.Et ass bal wéi doheem an der Famill, hei bei "Liewen dobaussen", wou psychesch krank Persoune gehollef kréien erëm selbstänneg eens ze ginn. Ganz wichteg dobäi, d'Leit ginn net als Patient, mee als Mënsch behandelt.Engersäits kënnen d'Leit hei an ee Foyer de Renconter kommen, deen och Weekender a Feierdeeg op ass. Deeg, wou di Betraffe soss dacks eleng wieren. Anerersäits ginn am Foyer du Jour therapeutesch Aktivitéite, wéi Gedächtnistraining, kognitiv Übungen, Entspanungstechnik oder Liichttherapie ugebueden, ëmmer op d'Krankheetsbild vun de verschiddene Persounen ofgestëmmt.Et war an den 1980er Joren, wou d'Konzept vun der oppener Psychiatrie och zu Lëtzebuerg Schoul gemaach huet, deemools waren nach iwwer 1.200 Patienten hannert de Mauere vum CHNP ënnerbruecht, haut sinn et der nach knapp 240. No enger akuter Behandlung an der Rehabilitatioun hëlleft d'ASBL zréck an een autonoomt Liewen.D'ASBL bidd och Wunnstrukture fir am ganze 70 Leit un, och hei sinn d'Besoine grouss. Mat enger Waardelëscht vu ronn 30 Persounen eleng fir den Norden.Ronn 450 Persoune goufen zejoert vun de Servicer vu "Liewen dobaussen" encadréiert, woubäi di wichtegst Ënnerstëtzung wuel déi ass,de Mënsch mat senger Krankheet net eleng ze loossen.