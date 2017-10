No engem Oflenkungsmanöver krut e Mann um Boulevard de la Pétrusse seng Bancomatskaart geklaut. Kuerz drop gouf eng héich Zomm domadder opgehuewen.

© Police

Um Boulevard de la Pétrusse huet en Onbekannten e Passant ugeschwat an huet dësen ënnert dem Virwand, dass seng Bancomatskaart net géing fonctionnéieren, ëm Hëllef gefrot.De Passant huet doropshin seng Bancomatskaart benotzt, woubäi en nodeems e säi Code aginn huet an e Gespréich verwéckelt an ofgelenkt ginn ass. Heibäi ass dem Mann d'Bancomatskaart geklaut ginn. Kuerz Zäit drop gouf mat der Kaart op der Gare eng gréisser Zomm Suen opgehuewen.Wien Informatiounen iwwert d'Persounen op der Foto huet, soll sech bei der Police ënnert der Nummer 24421-200 mellen.