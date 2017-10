De Catering bei der Luxair (25.10.2017) E Bléck hannert d'Kulissen, fir gewuer ze ginn wat alles muss gemaach ginn, fir datt D'Passagéier iwwert de Wolleken eppes Gutts z’iesse kréien.

Do muss alles am Akkord lafen. An dat no strenge Qualitéits-, Hygiene a Sécherheetskritären. Wéi opwänneg ass d’Produktioun? Wéi sinn d’Menüe konzipéiert? Wat gëtt an der Business Class zerwéiert? A wat geschitt mam Iessen dat Rescht bleift?2,3 Millioune Platen sinn 2017 vun deene 120 Mataarbechter preparéiert an ausgedeelt ginn. Alles wat am Fliger zerwéiert gëtt, ass aus lokale Produkter gemaach. De Luxair Catering preparéiert donieft och Plate fir aner Fluchgesellschaften um Findel, Crèchen a Kantinnen.Iwwerreschter, déi net op Flich zerwéiert ginn, ginn enger Hëllefsorganisatioun ausgedeelt.