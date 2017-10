Verwaltungsgeriicht LCGB/Reportage Eric Ewald





Dat huet d'Cour administrative am juristesche Sträit vun der Gewerkschaft mat engersäits der Cargolux an anerersäits dem OGBL ëm eng Conciliatioun bei der Fluchgesellschaft decidéiert.

Den Ufank vum Sträit geet op de September 2014 zréck, wéi den LCGB an den OGBL dem Cargolux-President geschriwwen haten, fir Verhandlungen iwwer en neie Kollektivvertrag fir d'Salariéen ufänken ze wëllen.

Do virdru wollten d'Gewerkschaften iwwert d'ekonomesch Situatioun vun der Cargogesellschaft informéiert ginn; bannent engem Mount wollte si eng Reunioun an deem Sënn. D'Cargolux hat dunn am Dezember 2014 de Kollektivvertrag mat engem Préavis vun 3 Méint gekënnegt, wouropshin d'Gewerkschaften am Januar 2015 d'Conciliatioun saiséiert haten, fir eng Léisung am Sträit ze fannen. Am Februar 2015 hat de President délégué vun der Conciliatioun eng Reunioun fir annerhallef Woch drop proposéiert; déi gouf fir d'éischt 3mol verluecht an dono annuléiert. Den LCGB hat dunn am Abrëll 2015 erkläert, de Sozialdialog bei der Cargolux wär um Nullpunkt; dogéint wollten den OGBL an d'Fluchgesellschaft deen Dialog weiderféieren. Doropshin hat den LCGB am Dezember 2015 eesäiteg d'Non-conciliation dekretéiert; fir den OGBL waren d'Konditiounen dofir awer net erfëllt. Am Januar zejoert goung den LCGB dunn op den Tribunal administratif, dee sech am Abrëll dëst Joer inkompetent erkläert hat, fir iwwert den Haaptrecours ze befannen, an den Niewerecours irrecevabel erkläert hat. Dogéint hat den LCGB am Mee Recours ageluecht op der Cour administrative.