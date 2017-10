police, auto, 112, pompjee, pompiers, feuerwehr, abroch, feier

Déi däischter Joreszäit huet ugefaangen. Traditionell geet dann och d'Zuel vun den Abréch zu Lëtzebuerg an d'Luucht. Vun elo un ass dofir d'Police verstäerkt um Terrain ënnerwee. An och d'Preventioun virun Abréch zielt zu de Kompetenze vun der Police. Well jidderee ka sech selwer virun Abréch bei sech doheem protegéieren, betount d'Police. Et misst een nëmmen e puer Consignë respektéieren.





Serie Abréch (Deel 1) / Reportage Pierre Jans



D'Preventioun virun Abréch fänkt bei den Dieren a Fënsteren un. An do ass et manner d'Material ewéi d'Mechanik, déi um neiste Stand soll sinn. De Marc Ragnacci vun der Sektioun Präventioun bei der Police erkläert: "Wann ee keng Verbondsécherheetsscheif huet, da kritt een d'Scheif egal wéi ageschloen. Dat Allerwichtegst bleift de Sécherheetsbeschlag an der Rumm, fir dass een d'Fënster net mat engem Tournevis ausgehiewelt kritt."

Ganz wichteg wär och den Zylinder an der Haus- oder Wunnengsdier. Hei réit den Expert engem just e patentéierte Produit abauen ze loossen. An am beschten och nach eng Protektioun op den Zylinder ze montéieren. Nieft mechanesche Mesurë gëtt et och nach d'Méiglechkeet sech mat Hëllef vun der Technologie virun Abréch ze protegéieren. Speziell elo kuerz virun der Allerhellegevakanz wär dat sënnvoll.

Wann een dann awer Päsch hat, an agebrach gouf, da soll ee sech als éischt direkt bei der Police mellen. An op kee Fall eppes upaken.

Fir d'Spuresécherung ass de Beräich, wou den Abriecher erakomm war dee wichtegsten. D'Enquêteuren dokumentéieren all d'Spueren, a gläichen dës mat nationalen an internationalen Datebanken of. D'Police huet iwwregens e spezielle Service an d'Liewe geruff, fir ënner anerem Serië vun Abréch séier ze erkennen.

Detailer zu der Abrochpreventioun, dem bescht méigleche Verhalen no engem Abroch an der Enquête, gitt Dir d'nächst Woch an der Mini-Serie iwwer Abréch um Radio gewuer.