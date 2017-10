Lëtzebuerg: Am meeschte gelies

DayCare: Abléck an eng Entreprise an dobäi Sue spenden (25.10.2017) Eng 340 Jonker waren um Mëttwoch a 84 Betriber ënnerwee a kruten dobäi en zimlech groussen Iwwerbléck vu méigleche Beruffer.

Sou war d'Liz Wagner bei de Kollege vu Radio Lëtzebuerg aktiv. D'Studentin aus dem Aline Mayrisch huet der Noriichteredaktioun konnten iwwer d'Schëllere kucken.Selwer eppes léieren a gläichzäiteg Care, also d'ONG, ënnerstëtzen.Esou konnt an deene leschten 8 Joer zéngdausende Fraen a Puppelcher eng medezinesch Betreiung garantéiert ginn.Wéi fonctionnéiert e grousse Lëtzebuerger Familljebetrib? Eng 4 Studente waren zu Elleng beim Uebst- a Geméisgrossiste aktiv.D'Panoplie u méigleche Beruffer ass bei dëser Entreprise grouss.Mat dësem haitege Schnupper-Stage hunn d'Schüler sech och sozial engagéiert. Zanter der 1.Editioun virun 8 Joer goufen op dës Manéier 200.000 Euro fir Care an hir Projete gesammelt.