Portrait vum Edmond Peiffer (25.10.2017) Vun Esch bis op Rëmeleng sinn et just 6 Kilometer. Mee wat d'Kompositioun vun de Schäfferéit ugeet, do trenne béid Plazen scho bal Welten.

Virun 100 Joer huet a Russland d'Oktoberrevolutioun ugefaangen. Ënnert der Leedung vum Lenin ergräifen d'Bolschewiken d'Muecht. Haut gëtt den Anniversaire kaum nach gefeiert a Russland. Aus der Weltrevolutioun gouf näischt an d'Kommunisten verschwannen vun der politescher Bildfläch.Den Edmond Peiffer, 70 Joer al, ass den eenzege Kommunist an engem Schäfferot, an ee vun 2 Kommunisten, déi no de Wahlen iwwerhaapt nach an engem Gemengerot sëtzen, deen aneren ass den Aly Ruckert zu Déifferdeng.Zanter 1966 ass den Edmond Peiffer an der KPL, 2011 koum hien an an de Gemengerot. Hie bleift sengen Idealer trei, och wann hien net blann ass fir Feeler.An der Ahnegalerie vun de Buergermeeschteren zu Rëmeleng hänken iwwerdeems just Fotoe vu Sozialisten. Fir datt d'LSAP weider um Rudder bleift, duerfir gouf dës Kéier awer ee Koalitiounspartner gebraucht. Dat gouf d'KPL, an der Persoun vum Edmond Peiffer.Zanter 1936 souz iwwregens - mat enger Ausnam - ëmmer ee Kommunist am Rëmelenger Conseil. Den éischte war den Nicolas Bausch, 1941 gouf en deportéiert an 1943 zu Mauthausen ermort.