Virun allem d'Méint vun Oktober bis Februar gëllen als déi Méint wou am meeschten doruechter agebrach gëtt. D'Police schéckt dann owes, wann et däischter ass, verstäerkt Patrullen duerch d'Quartieren. An och de sougenannte Groupe Mixte d'Enquête ass dës Zäit besonnesch gefuerdert.

En Abroch dauert an der Reegel just eppes ëm déi fënnef Minutten. An déi Onéierlech probéiere meeschtens op déi selwecht Manéier an en Haus oder eng Wunneng ze kommen. Déi Onéierlech gi meeschtens hannert d'Haus a versichen do eng Fënster anzegeheien oder se versichen d'Fënster mat engem Schrauwenzéier auszehiewelen. Nuets versichen d'Abriecher am ländleche Raum och dacks vir eranzegoen, sou de Christian Hipp vum Groupe Mixte d'Enquête.



Iwwerhaapt géif et grouss Ënnerscheeder tëscht Abréch um Land an Abréch an der Stad ginn. Virun allem am Garer Quartier an der Stad géif ee vill Täter in flagranti erwëschen. Dat well et op der Plaz méi Patrulle gëtt a well et sech do dacks ëm Abriecher handele géif, déi sech just hir nächst Portioun Droge finanzéiere wéilten, seet den Expert. Nieft den Abréch bei Leit doheem huet d'Police et och mat Serië vun Abréch ze dinn, wou d'Brigange vu bausse just kuerz op Lëtzebuerg kommen. A virun allem Entreprisë viséieren. Fir d'Police ass do eng Enquête schwéier, well een net vill Moyenen huet. Dat eenzegt wat een huet, si Spuren um Tatort, ADN-Spueren, Fangerspuren an eventuell Biller vun Iwwerwaachungskameraen, sou de Christian Hipp.



Iwwer Europol an Interpol kënnen d'Fotoen da verschéckt ginn an op dës Manéier krit een d'Brigangen da vläicht an engem anere Land ze paken.



D'Police hätt et gréisstendeels awer mat lokaler Kriminalitéit ze dinn. Do géif et och Fäll, wou agebrach gëtt, obwuel d'Residenten awer doheem sinn. Och fir dëse Fall huet de Chef-Kommissär aus der Stad e Rot. D'Leit sollen an deem Fall op sech opmierksam maachen, well wann d'Abriecher bis mat kréien, dass Persounen doheem sinn, ergräifen se gären d'Flucht, sou de Christian Hipp.



D'Brigangen hätten et generell op Bijouen an aner méi kleng wäertvoll Géigestänn ofgesinn. A géifen duerfir an der Reegel als éischt an der Schlofkummer sichen, esou den Christian Hipp nach. Duerfir den Tipp: bei de Stoppe kreativ sinn.



