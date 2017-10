© RTL Radio Lëtzebuerg / Claudia Kollwelter © RTL Radio Lëtzebuerg / Claudia Kollwelter © RTL Radio Lëtzebuerg / Claudia Kollwelter « ZréckWeider »

Interessanten Aspekt dann och: Vilnius war vum 13. bis d'18. Joerhonnert e Grand-Duché. Um Mëttwoch goufen et Detailer zu där Zäit am Nationalmusée.En Donneschdeg de Moie geet et awer als éischt emol an de Presidentepalais vu Vilnius, wou de Grand-Duc vun der Presidentin vu Litauen, dem Dalia Grybauskaite, empfaange gëtt an déi litauesch, wéi och Lëtzebuerger Delegatioun presentéiert gëtt. Hei gëtt dann och e bilateralen Accord iwwert d'Produktioun vun erneierbaren Energien ënnerschriwwen.Kuerz viru Mëtteg en Donneschdeg fänkt dann den éischte Litauesch-Lëtzebuerger Business Forum un, deen am Partenariat mat der Chambre de Commerce organiséiert gëtt.Fir de Grand-Duc geet et da weider op de Militärkierfecht vun Antakalnis, wou hien eng Gerpe néier leet fir de Leit ze gedenken, déi an der Lutte fir d'Onofhängegkeet vu Litauen gekämpft hunn.Den Ausseminister Jean Asselborn sengersäits gesäit en Donneschdeg de Mëtteg säin Homolog, de Linas Linevicius.E grousse Rendez-vous ass dann dono am Vilnius Tech Park, en 9.000 Quadratmeter grousse Site op deem iwwer 700 Start Up'en ënnerbruecht sinn, vu Freelance Entwéckler, Designeren iwwer och scho méi etabléiert Firmen. Et ass kee Fokus op eng bestëmmten Industrie geluecht, fir datt déi verschidden Entrepreneure géigesäiteg vunenee léiere kënnen an zesumme wuessen. De Site gouf 2015 opgemaach an huet en enorme Succès. Sur place ass och eng Renconter mat verschiddene Start Up'e virgesinn.E Freideg geet et da vu Vilnius op Pabrade. Zanter 2004 ass Litauen an der NATO. No der als ëmmer méi grouss empfonnte Menace duerch den Noper Russland, d'Krim Annexioun an den Ukrain-Krich, ass zanter Mäerz 2017 e Kampftrupp opgestallt gi vu ronn 1.000 Zaldoten aus aneren europäesche Staaten - dorënner och Lëtzebuerger. D'Delegatioun besicht deemno déi 22 Zaldoten, déi hei am Asaz sinn.