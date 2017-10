An der Chamber dominéiert de ganzen Dag iwwer déi 3. industriell Revolutioun, also den Zukunftsmodell vum amerikaneschen Auteur an Ekonomist Jeremy Rifkin.

Am Plenum diskutéieren um Donneschdeg de Moien, an och am Nomëtteg direkt 6 Chamber-Kommissiounen an enger Auditioun, en vue vum ëffentlechen Consultatiounsdebat iwwert d’Rifkin-Etude Mëtt November.

Ëm déi 40 Vertrieder aus der Zivilgesellschaft wäerten um Donneschdeg dobäi och vun den Deputéierte gehéiert ginn.