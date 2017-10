Lëtzebuerg: Am meeschte gelies

D'Pompjeeë ware géint 21.45 Auer op d'Feier an der Z.I. Syrdall geruff ginn. D'Feier hat riskéiert op Gebaier niewendrun iwwerzegräifen, ma duerch de séieren Asaz vun de Pompjeeë konnt dat verhënnert ginn. Eng Persoun gouf schwéier blesséiert, wéi se probéiert huet d'Feier ze läschen. Si koum schroe Brandverletzungen an d'Spidol.Am Asaz waren d'Stater Beruffspompjeeën, souwéi d'Pompjeeë vun Nidderaanwen/Schëtter. Op der Plaz waren och zwou Ambulanzen an de Samu.