De Chamberspresident Mars di Bartolomeo ass aktuell op Visite um Cap-Vert an huet do als éischten auslännesche Gaascht eng Ried virum Parlament gehalen.

© Flickr / Chambre des Députés

© Flickr / Chambre des Députés

Begleet gëtt de Mars di Bartolomeo vun dräi Membere vum Chamberbüro, dem Michel Wolter, Marc Angel an Henri Kox, souwéi dem Ambassadeur Jean-Jacques Welfring. D'Relatiounen tëscht Lëtzebuerg an dem Cap Vert sinn eng reegelrecht Success Story, sot den éischte Bierger vum Land e Mëttwoch während engem Discours virun der Assemblée Nationale.Et war iwwregens fir d'éischte Kéier, dass een auslännesche Gaascht virum kapverdesche Parlament geschwat huet.Während senger Visite huet de Mars di Bartolomeo e puer Mol déi sëlleche Facetten, déi et an de Relatiounen tëscht béide Länner gëtt ervirgestrach, ob um Niveau vun der Kooperatioun, der Entwécklung an der Contributioun um kulturellen a politesche Plang, vun deene puer Dausend Residenten vum Kap-Vert déi zu Lëtzebuerg liewen.

Visite officielle d’une délégation parlementaire sous la conduite du Président de la Chambre Mars Di Bartolomeo au Cabo-Verde

«La relation entre le Luxembourg et le Cabo-Verde est une véritable success story » a expliqué Mars Di Bartolomeo lors d’un discours qu’il a eu l’honneur de prononcer en tant que premier intervenant étranger devant l’Assemblée nationale du Cabo Verde, le mercredi 25 octobre. En visite officielle au Cabo Verde, le Président de la Chambre des Députés Mars Di Bartolomeo a salué à plusieurs reprises les multiples facettes de la relation privilégiée entre le Grand-Duché et le Cabo Verde que ce soit en termes de coopération au développement ou de la contribution des quelques milliers de résidents d’origine cabo-verdienne à la vie culturelle et politique au Luxembourg.

Pour la suite de son voyage, la délégation luxembourgeoise, composée du Président de la Chambre Mars Di Bartolomeo, des membres du Bureau Michel Wolter, Marc Angel et Henri Kox ainsi que de l’ambassadeur Jean-Jacques Welfring, aura l’occasion de rencontrer des personnes impliquées dans différents projets de la coopération au développement et d’échanger avec la population locale.

