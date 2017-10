Wann een iwwert d'Areler A6 a Lëtzebuerg eran- oder erausfiert, gesäit ee se: déi zerrappte Lëtzebuerger Fändelen op der Grenz zu Sterpenech. D'ADR weist sech en Donneschdeg an engem Communiqué entsat iwwert dës Zoustänn. Déi Fändelen "vermëttelen de Leit gläich de richtegen Androck vum Patriotismus, deen eis Regierung beséilt", schreift d'Partei.A weider: "Esouguer dann, wann eis belsch Noperen eleng fir den Ënnerhalt vun deem Grenzposte zu Sterpenech zoustänneg wieren, da wier et nach un der Lëtzebuerger Säit, fir si drop opmierksam ze maachen, datt eis national Symboler mat Respekt ze behandele sinn. E futtisse Fändel muss direkt ersat ginn!"D'ADR fuerdert also d'Regierung op, op alle Grenziwwergäng dofir ze suergen, datt de Lëtzebuerger Fändel an de Lëtzebuerger Wopen ëmmer am beschten Zoustand sinn an eng éierevoll Visittekaart vun eisem Land duerstellen.