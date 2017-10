De Luxembourg Institute of Health huet zanter dem 1. Oktober en neie Generaldirekter. En Donneschdeg gouf den Dr. Ulf Nehrbass offiziell virgestallt.

© RTL Télé Lëtzebuerg / Pierre Jans

Uganks Oktober huet den neie Generaldirekter d'Tâche vun der Interimsdirektesch Dr Catherine Larue iwwerholl. En Donneschdeg hunn de Gesondheetsministère an och dee fir d'Recherche den Ulf Nehrbass offiziell a senger neier Funktioun presentéiert.



Den Däitschen huet bis ewell eng erfollegräich wëssenschaftlech Karriär zeréckgeluecht. Zum Beispill hat hien zu New York fir den Nobelpräis-Gewënner Professor Blobel geschafft. Als Direkter vum LIH wëll hien net déi reng Fuerschung, mä de Patient an de Mëttelpunkt stellen, sou den Ulf Nehrbass.





© RTL Télé Lëtzebuerg / Pierre Jans

Lëtzebuerg wär ideal fir nei Therapien ze entwéckelen, déi wéi gesot ganz individuell un de Patient ugepasst solle ginn. Virun allem well de Grand-Duché a Saachen Datesécherheet an Datespäicherung schonn immens wäit wär.