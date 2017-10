D’Fuerderung vun der Vertriederin vum Parquet ass sou héich ausgefall, well den Ugekloten e Recidivist ass. Hie war ewell am Januar 2012, och zu Dikrech, zu zwee Joer Prisong mat Sursis an enger Geldstrof vu 5.000 Euro veruerteelt ginn, dat wéinst dem Besëtz vun 82.000 kannerpornografesche Fotoen, bal 4.700 Filmer an dem an-Ëmlaf-brénge vun op d'mannst engem vun deene Filmer.

Geriicht - vum Eric Ewald



Dës Kéier krut de Mann 4 Faite virgehäit, an zwar: am Mee 2014 an de Vestiairë vun der Sportshal zu Biekerech onerlaabt mat enger verstoppter Kamera gefilmt ze hunn (d’Biller vu Vestiairen an Douchen hat hien op säi Laptop eriwwergeholl); am Juni 2014, 3 USB-Sticke gehat ze hunn, op deenen ënnert anerem ronn 8.750 Biller mat kannerpornografeschem Inhalt an 28 Filmer mat Mannerjäregen tëscht 13 a 16 Joer waren, zum Deel bei sexuellen Handlungen, zum Deel bei hirer Mësshandlung; am Dezember 2014 um Harddisk vu sengem Laptop ënnert anerem. 910 Biller mat kannerpornografeschem Inhalt gehat ze hu (mat Kanner vun tëscht 5 a 16 Joer), an am Juli 2015 um Computer vun der Bank, fir déi hie geschafft huet, bal 5.000 weider Fotoen an zwee kannerpornografesch Filmer gehat ze hunn.

“Ech hat eng schwiereg Zäit, hunn net méi nogeduecht an net gemierkt, dass ech an engem Lach war!” huet de Beschëllegten op d’Fro vum President vum Geriicht geäntwert, ob hien näischt aus dem éischten Uerteel geléiert hätt. Hie wär ofhängeg a just nach op sou Biller fixéiert gewiescht, hätt no Extremem gesicht, géif awer probéieren erauszekommen, sot de Mann, dee sech elo wëll bewosst sinn, dass et grausam war.

Do virdrun hat den zoustännegen Enquêteur vun der Police judiciaire bemierkt, dass de Mann kuerz no der Perquisitioun bei him doheem, am Juni 2014, nees ugefaangen hätt, no sou Fotoen a Filmer mat meeschtens Jongen drop ze sichen. Dat wär keen Zoufall, an de Mann hätt seng Passwierder och net matgedeelt.

Den Affekot vum Ugekloten huet op eng Prisongsstrof mat Sursis probatoire fir säi Client plädéiert, well vun 2014 un eng Entwécklung beim Mann festzestelle wär. Deen hätt erkannt an acceptéiert, homosexuell ze sinn, a géif elo d’Kriminalitéit hannert de Biller verstoen, huet de Maître Mioli gemengt; engem Expert no sollt de Mann och weiderfuere mat senger Therapie.

Dogéint huet sech d’Vertriederin vum Parquet besuergt gewisen iwwert d’Entwécklung vun der Affär, d’Natur vum Material an d’Verhale vum Beschëllegten. Dee wär sech der Gravitéit vu sengen Doten net bewosst, och wann hien elo näischt méi bestreide géif, hätt net matgeschafft, an d’Gefor vun enger Recidive bléif bestoe beim Mann, deem e Psychiater Pedophilie attestéiert huet. Den Ugeklote géif fir si kee Sursis verdéngen; sollten d’Riichteren awer zu där Konklusioun kommen, sollt e Sursis mat Oploe gesprach ginn, woubäi d’Behandlung vun der Pedophilie eng Prioritéit wär.

An d’Uerteel an dëser Affär gëtt de 7. Dezember gesprach.