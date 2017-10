D'Deeg si scho méi kuerz an et gëtt och scho méi fréi däischter. Ëm dës Zäit geet traditionell och d'Zuel vun den Abréch an d'Luucht.

Ma et kann ee sech awer géint en Abroch wieren. D'Police ass nämlech net nëmme verstäerkt um Terrain ënnerwee, mä réit de Leit och, hiert Doheem präventiv géint d'Abriecher an hir Tricken ze protegéieren.

Serie Abréch (Deel 2) / Reportage Pierre Jans



Vun Oktober bis Januar si virun allem um Owend méi Patrulle vun der Police uechtert d'Land ënnerwee. Déi verstäerkt Präsens ass just een Deel vun der ganzer Campagne fir Abrochpreventioun vun der Police, wéi de Marc Ragnacci vun der Sektioun Präventioun erkläert. Donieft goufen nach Formulaire verdeelt, fir wann agebrach ginn ass, dass da Polizisten och bei den Noperen nofroen, ob si eppes verdächteges gesinn hunn. Weider sollen d'Leit och net zécken, wa si eng verdächteg Persoun oder en Auto am Quartier gesinn den 113 ze kontaktéieren. All Informatioun ka wichteg sinn, sou nach de Marc Ragnicci.

Jidderee kann awer bei sech doheem scho Mesurë géint en Abroch ergräifen. D'Leit kënne sech op mechaneschem Wee schützen, andeems se Fënstere mat enger Widderstandsklass 2 abauen. Vill Leit hu mëttlerweil awer och en elektreschen Alarmsystem, sou de Marc Ragnacci.



© RTL Télé Lëtzebuerg / Pierre Jans

Bei de Fënsteren ass et dacks net d'Verglasung op déi et ukënnt, mä d'Rumm. Déi gëtt vun den Abriecher nämlech ganz dacks einfach ausgehiewelt. Och bei der viischter Dier soll een am beschten oppassen e patentéierten Zylinder vum Schlass ze kafen. Den Zylinder soll och net no bausse visibel sinn, esou steet et an der Broschür vun der Police. Ze evitéiere wär et zum Beispill Brieder laanscht Fassade ze leen. Technesch Mesurë si wéi gesot Alarmanlagen oder esouguer Iwwerwaachungskameraen. Ma och eng automatesch Luucht kéint schonn immens hëllefräich sinn.

D'Abriecher hätten et am meeschten op Bijouen, Boergeld an méi kleng awer wäertvoll Elektroapparater ofgesinn, esou d'Erfarung vum Chef-Kommissär an der Stad Christian Hipp.

Dann ass et nach de Rot vun der Police sech ëmmer bemierkbar ze maachen, wann et un der Dier schellt. Och wann een u sech net wëlles huet d'Dier och opzemaachen.

An eiser Mini-Serie iwwer Abréch kritt Dir en Dënschdeg Informatiounen, wéi Dir iech no engem Abroch bei Iech doheem verhale sollt.



