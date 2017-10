Nation Branding (26.10.2017) An der Luxexpo war um Donneschdeg den Owend eng Konferenz ronderëm den Nation Branding

En Donneschdeg den Owend gouf sech awer och mol Zäit geholl, fir de Bilan ze zéien.Vill gouf am leschte Joer iwwer den Nation Branding diskutéiert an domadder huet een op d'mannst schonn erreecht, dat hei am Land vill driwwer geschwat gouf.Iwwer 50 Partenariater goufen ofgeschloss, fir datt Lëtzebuerg sech en Numm am Ausland mécht, seet d'Francine Closener. Domadder wier vill geschitt am éischte Joer, grad och well d'Zil war, datt d'Lëtzebuerger sech mam Logo, dem rout-bloen "X", a mam Slogan "Let's make it happen" kënnen identifizéieren. Elo soll eng nei Campagne mat Gadgeten an engem Film entstoen, fir Lëtzebuerg och am Ausland anescht, besser an nei ze positionéieren. Domadder an och mat den Efforte aus de leschte Joren, wëll ee Lëtzebuerg en neien Image, grad an der Finanzplaz, ginn, wou een am Ausland dacks nach eng falsch Virstellung vum Grand-Duché huet. Dat geet awer net vun haut op muer, präziséiert d'Staatssekretärin.Fir den Hollänneschen Expert Martin Boison huet Lëtzebuerg eng gutt Strategie, fir d'Land ze positionéieren. Et wier een awer aktuell just am Ufank an dofir géif et gëllen, fir weider ze schaffen an esou méi Talenter an neie Business op Lëtzebuerg ze kréien. Par Rapport vu grousse Länner huet Lëtzebuerg e klenge Budget, 3 bis 4 Milliounen Euro, fir d'Nation Branding. Do seet de Martin Boison, datt dëst kee Problem wär, mä een dowéinst einfach méi spezifesch Decisioune muss treffen. Et ass och gutt, mat engem méi klenge Budget unzefänken, well een esou net ze vill Suen a falsch Iddie kann investéieren. Wann een elo méi spezifesch Punkten ausgebaut huet, kann een de Budget och erhéijen, seet den Expert.

Objet fir "Lëtzebuerg" gesicht? Är Proposen