An enger Petitioun gëtt gefuerdert, dass de Volume vun de Sireenen op Ambulanzen, Pompjeesgefierer, Policeautoen, Motorrieder, ... erofgesat gëtt. A senger Argumentatioun weist de Petitionnaire drop hin, dass mer ze vill Kaméidi ausgesat sinn, wat Repercussiounen op d'Gesondheet vum Mënsch huet, wéi Problemer mat den Oueren oder Tinitus.



Eng aner Petitioun fuerdert, dass de Pappecongé, deen op den 1. Januar op 10 Deeg gehéicht gëtt, retroaktiv fir 2017 soll gëllen.



Eng Taxe fir jiddwer Automobilist, deen op de Stroossen am Grand-Duché ënnerwee ass, dat ass d'Fuerderung an der Petitioun 873. De Petitionnaire fuerdert, dass nom Schwäizer oder éisträichesche Modell eng Vignette sollt agefouert ginn, déi d'Chauffeure kënnen an hiren Auto pechen. Aktuell wieren d'Autoen, déi hei am Land immatrikuléiert sinn, nämlech benodeelegt, vue dass d'Proprietäre musse Steieren op Basis vun den Co2-Emissioune vum Auto bezuelen. De Petitionnaire weist drop hin, dass d'Recetten, déi duerch dës Vignette erakommen, der Modernisatioun vun den existenten Infrastrukture kéinten zegutt kommen.

Donieft kéint och eng Partie vun der Mobilitéit zu Lëtzebuerg finanzéiert ginn.



An apropos Trafic. Ee weidere Petitionnaire fuerdert, dass méi misst a Richtung Dezentraliséierung, wéi zum Beispill Teletravail oder mobil Aarbechtszäite geduecht ginn, fir de Mobilitéitsproblemer hei am Land entgéintzewierken. Mat dem Geschéck wieren nämlech manner Autoen respektiv zu ënnerschiddlechen Zäiten op der Strooss ënnerwee.



Link op d'Petitiounen

Fir dass eng Petitioun am Chamberplenum ëffentlech diskutéiert gëtt, sinn 4.500 Ënnerschrëfte néideg. Zanter déi ëffentlech Petitiounen agefouert goufen am Joer 2014, koum et bis haut zu 22 ëffentlechen Debaten am Chamberplenum.