Dat beschte Mëttel géint Abréch ass d'Präventioun. Am Kader vun hirer Campagne géint Abréch huet d'Police dowéinst eng ganz Partie Broschüren erausginn. Dora fënnt ee wichteg Rotschléi, wéi ee sech géint d'Abriecher schütze kann. Virop sinn dat natierlech sécher Fënsteren an Dieren. Ma och eng Alarmanlag an Iwwerwaachungskamerae wären effikass. Leider geet dat alles heiansdo net duer. D'lescht Joer hat d'Police ëmmerhi gutt 12.000 Abréch uechtert d'Land gezielt. D'Police réit de Leit, sech un e puer Consignen ze halen, wann een Affer vun engem Abroch gouf.

Wann een heem kënnt an et mierkt een, dass eng Fënster ageschloen oder eng Dier opgebrach gouf, da soll een als alleréischt d'Police kontaktéieren.

Bis d'Patrull op der Plaz ass, soll een op kee Fall eppes upaken oder raumen. Wichteg Spuren oder Indikatioune kéinten der Spuresécherung soss verluer goen. D'Enquêteure kucke fir d'éischt wou d'Abriecher iwwerhaapt an d'Wunneng oder d'Haus erakomm sinn.





D'Spure ginn da mam Contenu vun nationalen an internationalen Datebanken ofgeglach. Wann den Abriecher scho virdrun eng komme gelooss hat, dann ass d'Chance guer net esou kleng, dass den Täter esou schonn identifizéiert ka ginn. Méi schwéier ass dat no der éischter Dot.

Wa bei engem doheem agebrach gouf, dann ass et de Rot vum Expert, de Schued esou séier wéi méiglech flécken ze loossen. Angscht bréicht een an der Reegel awer keng ze hunn.

A fir Serië vun Abréch fréi ze erkennen an ze evitéieren, gëtt et bei der Police och ee spezielle Service. De Groupe Mixte d'Enquête vun der Police beschäftegt sech am Detail mat Abréch, Vollen an anere Crimmen. D'Experte wëssen deemno, wéi d'Abriecher sech verhalen, op wat si et am meeschten ofgesinn hunn, a kennen och e puer Tricke vun de Gangsteren. Méi dozou um Mëttwoch an eiser Mini-Serie iwwer d'Preventioun vun Abréch.

