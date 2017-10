Wéi de Ponts et Chaussées matdeelt, géif d'Bréck tëscht Iechternach an Iechternacherbréck e Freideg géint 16 Auer nees opgoen.

De 6. September war, während Renovatiounsaarbechten, en Aarbechter an der Bréck déidlech verongléckt. Wéinst der geféierlecher Situatioun an der Bréck, hu sech d'Aarbechte vun den Experten, déi den Dout analyséiert hunn, an och déi weider Renovatiounsaarbechten an d'Längt gezunn.Wéi de Ponts et Chaussées um Freideg matgedeelt huet, géif d'Bréck de 27. Oktober um 16 Auer fir den Trafic nees opgoen.Communiqué par: Administration des ponts et chaussées

Faisant suite au tragique accident survenu le 6 septembre 2017, le pont frontalier entre Echternach et Echternacherbrück avait été fermé à la circulation. Les travaux permettant la réouverture au trafic sont désormais achevés. Ainsi, le pont sera ouvert à la circulation aujourd'hui à partir de 16 heures.