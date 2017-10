© Cour grand-ducale

De Grand-Duc Henri an d'Grande-Duchesse Maria Teresa goufe vum japanesche Kaiser Akihito a vu senger Fra Michiko invitéiert.Vu Lëtzebuerger Säit aus ginn nach de Vize-Premier a Wirtschaftsminister Etienne Schneider, den Ausseminister Jean Asselborn an de Finanzminister Pierre Gramegna mat op de Staatsbesuch.Als Datumer goufen de 27., 28. an 29. November festgehalen.Sur invitation du Gouvernement du Japon, Leurs Altesses Royales le Grand-Duc et la Grande-Duchesse se rendront en Visite d’État au Japon du 27 au 29 novembre 2017.Hôtes de Leurs Majestés l’Empereur et l’Impératrice du Japon pendant ces trois jours, Leurs Altesses Royales seront accompagnés du Vice-Premier ministre, ministre de l’Économie, Étienne Schneider ; du ministre des Affaires étrangères et européennes, Jean Asselborn et du ministre des Finances, Pierre Gramegna.