Datt zu Beetebuerg d'3er-Koalitioun tëscht CSV-Gréng-DP géif weider d'politescht Rudder an dëser 11.000-Awunner-Gemeng iwwerhuelen, war relativ séier nom Wahlsonndeg gewosst. En Donneschdeg den Owend gouf den Accord dann och ënnerschriwwen.



Den Député-Maire Laurent Zeimet gëtt Vollzäitbuergermeeschter a kann op e Schäfferot vun 3 Leit zielen, wat ee Poste méi ass, wéi am leschte Mandat. Nei Schäffe gëtt mam Christine Doerner d'Zweetgewielt op der CSV-Lëscht. Déi aner 2 Schäffeposte si fir d'Josée Lorsché, déi éischte Schäffe gëtt an den DP-Politiker Gusty Graas, deen als eenzege liberale Conseiller am Gemengerot am Beetebuerger Schlass setzt.



Zesumme kënnt d'schwaarz-gréng-blo Koalitioun op 8 vun de 15 Mandater.



Stäerkst politesch Kraaft war iwwerdeem zueleméisseg d'LSAP, déi op 6 Conseillere koum, woubäi de Spëtzekandidat Guy Frantzen hannert de fréiere Buergermeeschter Roby Biewer gerëtscht war.



Mat de Beetebuerger Sozialiste ware keng Koalitiounsverhandlunge gefouert ginn. D'lokal LSAP schwätzt vu Legitimitéitsfroen, déi Ee sech misst stellen, wann 3 minoritär Parteie sech géifen zu enger Koalitioun zesummen dinn. Déi nächst 6 Joer sinn d'LSAP-Politiker allemol op der Oppositiounsbänk an der Eisebunnerstad.