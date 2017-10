Problemer an der Gemeng Lenneng / Reportage Nico Graf



Bei senger Astellung zu Lenneng hat hien nach ofgestridden, datt esou eppes ënnerwee wier.

An zeg Gemengen am Süden war de Mann als Beroder täteg gewiescht, huet niewelaanscht eng gréisser Zomme – rieds geet vun 200.000 Euro – verdéngt, ouni – sote se an der Diddelenger Gemeng –, datt déi Niewentätegkeet autoriséiert gewiescht wier. An op en déi Zomm versteiert huet, ass den Ament och net kloer.

Och fir d'Gemeng Lenneng huet de Mann iwwer Joerzéngten ëmmer emol geschafft, et huet ee sech kannt. An du sinn zwou Saache geschitt: zu Lenneng ass eng Platz fräi ginn an zu Diddeleng, wou de Mann héije Beamte war, ass hie gaang oder gaang ginn, do gëtt et Interpretatiounsdivergenzen. Zu Lenneng hu se, net faul, gemengt, e kompetente Beamte séier astellen ze kënnen. Fir d'éischt huet de Gemengerot dat an der Rei fonnt, dunn awer an der decisiver, onnéideg urgenter Sëtzung, Enn Juli, gouf et Widdersproch. D'Rumeur vun der Disziplinaffaire hat sech verbreet, mee mat 4 Stëmme géint 2 bei 2 Absencë gouf de Mann agestallt, zum 1. Oktober. Net ouni hien zu rieds ze stellen. An hien huet verséchert, géint hie géing näischt virleien zu Diddeleng. Dat war reng formal wuel richteg, well eréischt den 18. September ass hie schrëftlech informéiert ginn, datt et eng Instruction disciplinaire géif ginn. Dovunner wëlle se an der Gemeng näischt gewosst hunn an hien hätt der Gemeng net Bescheed gesot. Vum 18. September bis zum 1. Oktober hätt hie jo nach 12 Deeg Zäit gehat Bescheed ze soen.

Bon, an elo hunn se de Mëssel.

De Buergermeeschter Arnold Rippinger geet op Distanz: Bei deem wat mer lo kennen a wou mer wëssen, dass do eng Instruction disciplinaire leeft, wiere mir sécherlech net hi gaangen an hätten déi Operatioun do gemaach, déi mir gemaach hunn.



De Buergermeeschter fillt sech ugeschmiert an et gesäit een eng Vertrauensproblematik, well ee Vertrauen an e Mënsch hätt an och dovunner ausgaangen ass, dass dësen dann och de Problem uschwätzt.

Och zu Lenneng ass dat elo wuel e Fall fir d'Juristen. D'Gemeng ass am Kontakt mam Affekot fir ze kucke wat elo d'Suitte vun dësem Fall sinn.

Den neie Coordinateur général schafft also zanter dem 1. Oktober. Mä nach huet den Inneministère säin Accord net ginn zu där Astellung. Vläit ass do en Auswee fir d'Gemeng an de schappeg als 5. gewielten neien/ale Buergermeeschter.



RTL-NEWS: Net erlaabten Extra-Aktivitéiten? Opreegung zu Lenneng wéint Beamten an Disziplinar-Affär.