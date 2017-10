© AFP

Stellt Iech fir, dir sidd schwéier krank an dir musst Iech nieft ärer Gesondheet och nach Suergen iwwert är berufflech Zukunft maachen? Dat ass keng Hypothees, mä e Fakt, well, wat wuel vill Leit sech net bewosst sinn, dem Lëtzebuerger Gesetz no gëtt engem säin Aarbechtskontrakt automatesch opgeléist, wann een an engem Zäitraum vun zwee Joer 52 Woche krankgeschriwwen ass. Et sief et ass ee Staatsbeamten.



Fir Concernéierter bedeit dës Reegel eng grouss Onsécherheet, déi dacks nëmme mat improviséierte Solutiounen ze léisen ass a virun allem en administrativen Dschungel, an deem ee sech zimlech eleng gelooss fillt. Schwéier Eenzelschicksaler also, déi ënnert der komplexer aktueller Gesetzgebung leiden. D'Claude Zeimetz huet mat enger betraffener Mamm geschwat.

Krankeschäin Reclassement - konkrete Fall / Claude Zeimetz



September 2016. D'Duechter vum Marguerite Stronck kritt eng Diagnos, déi d'Famill haart trëfft: "Non-Hodgkin Lymphom", Lymphdrüsekriibs an dat mat 26 Joer.



6 Méint laang geet déi jonk Fra all 3 Wochen an d'Chemotherapie. D'Niewewierkunge vum Traitement brénge mat sech, datt si den Ament net an hirem eigentleche Beruff schaffe kann an och net weess, ob dat jee nach emol méiglech ass. Déi betraffe Fra huet Chance. Hire Patron ass d'Accord, fir hir en interne Reklassement z'accordéieren. Eppes, wat och den Aarbechtsdokter am Juli dëst Joer och als déi adaptéiert Léisung fir dëse Fall ugesinn huet. An awer hätt net vill gefeelt, datt dorausser näischt gi wier.



De Patron war dunn der Meenung, datt alles an der Rei wier. Hien hat e Bréif, op franséisch kritt, obwuel de Mann aus Däitschland kënnt. Wéi hie sech du bei der ADEM gemellt huet, gouf hien op den Internet verwisen, wou een all d'Formulaire ka fannen. Dat huet awer näischt bruecht, well de Mann hätt just missen duerch e Mail oder Bréif säin Accord ginn, datt hie mat engem Reklassement interne averstane wier.



D'Marguerite Stronck kann net verstoen, wéi sou Klengegkeeten iwwert d'Schicksal vu Leit entscheede kënnen, déi mat hirer Krankheet scho genuch geplot sinn an dacks net déi néideg Kraaft a Motivatioun hunn, fir och nach fir hir Rechter kämpfen ze mussen. Grad an esou Situatioun kéint een erwaarden, datt de Lëtzebuerger Sozialsystem ee mat der Hand hëlt. Dat ass awer net wierklech de Fall.



Déi betraffe Mamm ass formell. Hätt d'Famill keng Hëllef vun enger externer Persoun gehat, déi sech an dëser komplexer Matière auskennt, wier déi gesetzlech Krankeschäin-Limitt iwwerschratt ginn an den interne Reklassement net méi méiglech gewiescht. Eenzeg Alternative wier eng provisoresch Invaliderent gewiescht, an dat mat 27 Joer.



Wann ee just dräi Joer geschafft huet, gëtt dat net vill Invaliderent an d'Persoun riskéiert esou, duerch de soziale Raster ze falen an da muss een nach den RMG ufroen, fir kënnen ze liewen.



D'Marguerite Stronck kritiséiert besonnesch, wéi wéineg Informatioune si vun den zoustännegen Instanzen, also Krankekeess, Adem, Contrôle médical a Commission mixte kritt hunn. Bréiwer wiere ganz minimalistesch gewiescht, ouni déi néideg Erklärungen an Detailer, mat deenen een adequat hätt kënne reagéieren. Deels wier ee vun der Adem souguer falsch informéiert ginn. Mat enger Broschüre oder enger zentraler Ulafstell wier de Leit bestëmmt méi gehollef. Mamm an Duechter hu sech also am Stach gelooss gefillt. Si wëllen anerer awer net am Stach loossen. Och dowéinst huet d'Fra decidéiert, mam Schicksal vun hirem Meedchen an d'Ëffentlechkeet ze goen.



Dat Ganzt muss méi flexibel sinn, grad fir Leit, déi schwéier krank sinn, datt do Ausname gemaach kënne ginn. Well all Situatioun ass en Eenzelfall.



Eenzelfäll, déi sech während zwee Joer Suerge musse maachen, datt se net nach emol krank ginn. Och dat e Problem vun der aktueller Gesetzgebung. D'Limitt vun 52 Woche Krankeschäin gëllt nämlech fir eng Referenzzäit vun zwee Joer, 104 Wochen vir genee ze sinn. Eng Rechute kéint nieft der mentaler Belaaschtung souguer zur Opléisung vum Aarbechtskontrakt, also an de Chômage féieren. Alles dat misst dem Marguerite Stronck no am Gesetz onbedéngt geännert ginn.



De betraffene Ministere reprochéiert d'Mamm, de Problem net wierklech z'erkennen oder net erkennen ze wëllen.



PDF: De Lieserbréif vum Marguerite Stronck weist d'Situatioun un engem kloere Beispill

Den 28. November 2014 hat d'Regierung de Gewerkschaften u sech zougeséchert, déi 52 Woche-Regeel bei laangwierege Krankheeten opzehiewen. Zanter hier ass et, op mannst no baussen, an dëser Thematik zimlech roueg ginn. Wat awer net bedeit datt d’Gewerkschafte keen Drock méi géife maachen.



Gewerkschaften: Aktuell Gesetzgebung muss reforméiert ginn

Fir den LCGB an den OGBL steet fest, datt déi aktuell Gesetzgebung muss reforméiert ginn. Dobäi geet déi eng Gewerkschaft méi wäit wéi déi aner.





52-Woche-Krankeschäinregel - vum Claude Zeimetz



Leit, déi schwéierfälleg Krankheeten hunn oder duerch verschidden Ëmstänn a verschidde Krankeschäiner méi wéi 52 Woche krankgeschriwwe sinn, musse vun Ausname profitéiere kënnen, do ass de Carlos Pereira vum OGBL formell.



Donieft fuerdert den onofhängege Gewerkschaftsbond, datt de Krankeschäin-Compteur am Fall vun engem interne Reklassement op Null gesat gëtt an net, wéi elo, automatesch weiderleeft.



Do, wou den OGBL op Ausnamefäll mat engem Avis vum Contrôle médical hischafft, geet den LCGB e Schratt méi wäit. De Christophe Knebeler wëll sech net mat punktuellen Adaptatiounen, "Gebastels" wéi hie seet, zefridde ginn. Dat Eenzegt, wat de Betraffene wierklech géif hëllefen, seet hien, wier d’52-Woche-Reegel ee fir alle Mol ofzeschafen.



"Leit, déi krank sinn, virun allem déi, déi schwéier krank sinn, déi sinn esou laang krank, bis se erëm gesond sinn - a wann se net méi gesond ginn, da muss een eng aner Léisung fannen: Invaliderent, Pensioun oder e Reklassement", sou de Christophe Knebeler.



Haut géifen dacks Léisunge mam Patron improviséiert a mat Congésdeeg an neien Aarbechtskontrakter gespillt ginn.



"D'Gesetz gëtt de Leit keng Léisungen. Et misst esou geännert ginn, dass et fir déi Leit net dramatesch gëtt, wann déi do Reegel an d'Spill kënnt", seet de Christophe Knebeler weider.



Eens si sech déi zwou Gewerkschaften an hirer Analys vum externe Reklassement. Dat Gesetz wier a senger aktueller Form en Echec an net méi ze halen. Eens si sech Syndikater a Regierung am Prinzip och, datt a spezifesche Fäll misst eng Ausnam fir schwéierkrank Leit, zum Beispill bei Kriibserkrankungen, iwwert déi 52-Woche-Reegel eraus fonnt ginn. Méi wéi e prinzipiellen Accord gëtt et zanter November 2014 nach net. Dat, well d’Sozialpartner sech am zoustännege Gremium vun der CNS net eens sinn. D’Patronat hält drop, datt de Patron säin Accord misst, fir esou eng Verlängerung ginn. D’Gewerkschaften awer si strikt dogéint. Den OGBL rechent an dëser komplexer Matière bis Enn des Joers mat Changementer.



D'Gewerkschaft wëll eng Avant-Propositioun virleeën, wat de Reklassement ugeet. Wat déi 52 Wochen uginn, waarden d'Gewerkschaften op déi versprache Propose vum zoustännege Minister.



Gesetzleche Klärungsbedarf gëtt et och beim sougenannte mi-temps thérapeutique. Laang wier den gentleman's agreement duergaangen. Zanter kuerzem awer mécht de Saz am Code vun der Sécurité sociale, well méi ass et net, awer Problemer an der Praxis. Och hei kéint nëmmen eng kloer gesetzlech Reegel de Betraffenen hëllefen.