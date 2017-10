X

De But ass Solidaritéit mat de baltesche Länner ze weisen, a Bereetschaft, fir an der Menace ze hëllefen, déi fir si besteet vu Säite vu Russland. Déi 22 Mann kruten e Freideg de Moien am Kader vun der offizieller Visite a Litauen héije Besuch vum Grand-Duc an der litauescher Presidentin.