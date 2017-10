Lëtzebuerg: Am meeschte gelies

Am Regierungsrot gouf e Freideg een Accord de Principe ugeholl, fir an Zukunft den Asaz vun Cannabis fir medezinesch Zwecker z‘erlaben. An enger éischter Phase kréien zum Beispill Patiente mat chronescher Péng, déi ënner Multipler-Sclérose (MS) leiden oder Leit, déi mat de Konsequenze vun enger Chemotherapie kämpfen, Cannabis verschriwwen, fir géint hir Péng respektiv hir Spasmen z‘agéieren.

An enger éischter Phase soll een de Cannabis just an de Spidolsapdikte kréien.



