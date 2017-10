Éischt Gespréicher do ware schwiereg, heescht et vu Säite vun de concernéierte Sozialpädagogen.Sollt et an den nächste Woche kee Duerchbroch ginn, wëll ee streiken, esou d'Gewerkschaft vun den "Educateurs gradués" an der Fonction publique (SLEG).En Donneschdeg den Owend hat ee sech zu Jonglënster am Lycée getraff, fir iwwer déi aktuell Situatioun ze schwätzen an iwwer méiglech Mesuren ze beroden.Nodeems d'Sozialpädagogen am konventionéierte Secteur no engem laange Kampf eng "verdéngten" Reklasséierung kritt hätten, ass de Frust bei den Educateur-graduéë beim Staat awer gewuess.Et denkt ee scho konkret iwwer e Streik no.Der SLEG (Syndicat luxembourgeois des éducateurs gradués), affiliert bei der CGFP, organisierte am Donnerstagabend im Lënster Lycée eine Infoversammlung zu den Missständen im öffentlichen Dienst.Während der Versammlung, an der zahlreiche Sozialpädagogen teilnahmen, wurde wieder einmal deutlich, welche Diskriminierung in der beruflichen Laufbahn, durch die im Oktober 2015 in Kraft getretene Gehälterreform, beim Staat stattfindet.Größer wurde der Frust der Sozialpädagogen aktuell im Sommer 2017, als der neue SAS-Kollektivvertrag im konventionierten Bereich unterschrieben wurde Da dieser eine erkämpfte, wohlverdiente Reklassifizierung und ein höheres Anfangsgehalt (+33%) dieser Laufbahn vorsieht.Mario Maia (Präsident des SLEG) unterstreicht: « Es kann nicht sein, dass wir immer wieder von den Regierungsvertretern erklärt bekommen, dass wir die großen Gewinner der Gehälterreform sind. » Nach der "non-conciliation" und einem ersten schwierigen Mediationsgespräch mit den Vertretern der Regierung, wird im Laufe der nächsten zwei Wochen ein weiteres Gespräch auf Mediationsebene stattfinden.Kommt es in dieser Phase zu keiner Einigung, werden die Sozialpädagogen ihre Arbeit niederlegen und streiken! Viele Betreuungsstrukturen, Institutionen, und Verwaltungen werden an diesen Tagen ohne ihre Sozialpädagogen auskommen müssen bzw ganz geschlossen bleiben!