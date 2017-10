No der europäescher SEC-Method wier de Staatsdefizit no den éischten dräi Trimestere bei 8 Milliounen Euro. No der Lëtzebuerger Rechemethod allerdéngs bei 600 Milliounen Euro. Wéi eng Method ass dann elo déi richteg? RTL huet an der zoustänneger Chamberkommissioun nogefrot.

Staatsfinanzen - vum Benjamin Frin



Falsch ass sécher keng vun deenen 2 Methoden, et sinn ebe just ganz verschidde Facteuren, déi an d'Rechnung mat aginn. De Finanzminister Pierre Gramegna berifft sech op d'Bréisseler Rechnung: "Ech hu fir eis Matbierger eng ganz gutt Noriicht: fir d'Éischt zanter 5 Joer hu mir an der Administration centrale praktesch een Equiliber. Mir hunn een Defizit vun 8,5 Milliounen Euro, also ganz no bei Null. Dat hate mir scho laang net méi."

Fir den ADR-Deputéierte Gast Gibéryen ass déi Lëtzebuerger Rechnung méi wichteg: "Laut der Comptabilitéit vum Staat sinn 851 Millioune virgesinn an et sinn der an deenen éischte Méint 606 Defizit realiséiert ginn. Ech weess net, wat de Minister Iech erzielt huet, mä dat hei ass een Tableau, deen hie verdeelt huet, an dat ass de Budget vum Staat."



Wéi soll dann do een den Duerchbléck halen? Den LSAP-Fraktiounspresident Alex Bodry gesäit egal wéi Verbesserungen a positiv Tendenzen, obwuel e Staatsdefizit wäert bleiwen. "D'Investissementer sinn an deene leschte Joren ëm etlech Milliounen an d'Luucht gaangen. Dat sinn Depensë fir d'Zukunft vu Lëtzebuerg. E Land, wat en Defizit an den Investissementer huet, dat ass e Land, wat richteg Problemer huet", sou den Alex Bodry.



D'CSV-Deputéiert Diane Adehm wëll eleng d'Argument vun den héijen Investitiounen net gëlle loossen: "Wann een déi Zuele richteg an de Kontext setzt vun enger positiver Croissance, vun engem Aarbechtsmaart, deen erëm am Gaangen ass unzezéien, sinn déi Zuelen, wann ee plakeg Zuelen kuckt, vläicht an der Rei, mä wann een se awer an hiren richtegen ekonomesche Kontext setzt, kann ee net soen, mir hätte gutt geschafft."



Bleift um Enn ze verhalen: 2 verschidde Rechemethode fir de Budget droen net grad zur Kloerheet vum Sujet bäi, déi eng seet, dass mer mat 8 Milliounen Euro kaum nach Defizit hunn, déi aner, dass den Defizit an déi Richtung geet, déi fir dëst Joer geplangt war, nämlech 800 Milliounen.