Biolandwirtschaft weider entwéckelen (27.10.2017) Enger rezenter Etude vu Bio-Lëtzebuerg no, wëllen bal d’Halschent vun de befrooten Baueren hieren Betrieb op Bio ëmstellen. E Wiessel deen awer net ëmmer einfach ass, well virun allem déi finanziell Risken kënnen ofschrecken.

An enger Ëmfro, déi a Form vun enger Bachelor-Aarbecht vun zwou Studentinnen duerchgefouert gouf, hu gutt 45 Prozent vun de Betriber, déi matgemaach hunn, eng Ëmstellung op Bio op d'mannst net ausgeschloss. Bedenken hätten d'Bauere wat den Dünger, d'administrativ Changementer an zousätzlech Kontrollen a virun allem d'Finanzen ugeet. D'Politik misst elo hir Responsabilitéiten huelen, seet Bio-Lëtzebuerg.





Lëtzebuerg wär am europäeschen Agrarprogramm e bëssen hannendran, constatéiert ee bei Bio-Lëtzebuerg. An et bedauert een, dass hir Iddie fir d'Promotioun vun der Biolandwirtschaft bis ewell net ëmgesat goufen. Den Interessi fir eng Ëmstellung op Bio wär an der Landwirtschaft do, d'Bedenken den Ament awer nach grouss. D'Leit géinge sech ze vill Suerge maachen, wa se hire Betrib géingen ëmstellen an de Risiko op sech huelen. Donieft géing et op Säite vun de Primmen net duergoen. D'Distanz tëscht enger Bio-Primme an anere Primme wär net grouss genuch, sou d'Direktesch vu Bio-Lëtzebuerg, Daniela Noesen.

Fir d'Bauere wär et den Ament deemno nach méi attraktiv, sech un e puer verschidden traditionell Normen ze halen, an duerfir Primmen ze kréien, ewéi sech der Biolandwirtschaft integral ze verschreiwen.

Zesumme mat zwou Studentinnen huet d'Bio-Vereenegung eng Ëmfro lancéiert. Obwuel vun deene knapps 2.000 konventionelle Baueren a Wënzer, déi ugeschriwwe goufen, der just 461 hire Froebou zeréckgeschéckt hunn, ass ee bei Bio-Lëtzebuerg zefridde mat der Participatioun. Virun allem well dovu 45 Prozent potenziell nei Biobetriber sinn. Dat bedeit, dass vun de Betriber, déi gefrot gi sinn, der 157 an Zukunft als potentiell Biobetriber géingen a Fro kommen, sou d'Daniela Noesen.

Beim Sondage koum och eraus, dass den obligatoresche Verzicht op chemeschen Dünger a Pestiziden de Befrote Suerge mécht. Ville konventionelle Baueren a Wënzer wären d'Virdeeler vun der Biolandwirtschaft awer bekannt. Virop d'Protektioun vum Grondwaasser, d'Wuel vum Béischt, an de Klimaschutz. Aktuell gëtt et zu Lëtzebuerg 85 Biobetriber.