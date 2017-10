De Jong ass 1,80 Meter grouss, schlank an huet brong Hoer. All Hiwäis ass fir d'Police vu Maacher um Tel. 4997-7500 oder fir de Police-Noutruff 113.

Op Ufro vum Parquet huet d'Police um Freideg den Owend publizéiert, datt de 15 Joer alen Dwayn Wohl vermësst gëtt.Wien eppes doriwwer so kann, wou sech de Jong ophält, gëtt gebieden, d'Police ze informéieren - entweder um Noutruff 113 oder iwwer den Telefon 4997-7500, dat ass d'Police vu Gréiwemaacher.Et ass iwwregens net fir d'éischt, datt d'Police en Zeienopruff wéinst dem Dwayn Wohl lancéiert. Am Juni 2016 an och am Juli 2016 war hien ewell als vermësst gemellt ginn.