An enger Affär vun onerlaabtem Zougank zu engem Datesystem goufen e Freiden de Mëtten um Stater Geriicht Prisongsstrofe vun 12, respektiv vu 6 Méint géint déi zwee Ugeklote gefuerdert. Virun de Riichtere stoungen e Mann vu 26 an eng Fra vun 41 Joer.D'Haaptreprochen hu sech géint de Mann geriicht, deen als Informatiker an engem Hypermarché geschafft hat.Am Fréijoer 2016 hat de Beschëllegte matkritt, dass en Dossier géint hie géif zesummegestallt ginn, en vue vun enger Entloossung. Doropshin hat hie seng Aarbechtskollegin am Mäerz zejoert dozou iwwerriet, fir hire Computer doheem benotzen ze kënnen, a war doriwwer an de System vum Hypermarché erakomm. De Mann krut virgehäit, ë.a. Saachen, déi hie betraff hunn, geläscht ze hunn; donieft hätt hie Verschiddenes ëmprogramméiert, fir de System méi lues ze maachen, Back-Uppe geläscht an e Programm geschriwwen, duerch dee sech de ganze System vum selwe geläscht hätt. D'Affär war opgeflunn, wéi de Chefinformatiker vum Hypermarché no der Ursaach gesicht hat, firwat de System sou lues wär, an déi potenziell informatesch Bomm entschäerft krut.Dee Mann sot e Freiden, zu den Aktioune wär et komm, wéi keen do war, an iwwert senger Aarbecht wären nach Modifikatioune geschitt. V.a. wär e Virus preparéiert ginn, an en Deel vun den Donnéeë wären der vu Clientë gewiescht. Hien hätt erausfonnt, dass sech eng Persoun vu baussen ageloggt hätt, eppes iwwer eng Stonn; fir de Problem ze léisen, hätt hien zwee Deeg gebraucht, an dono fir 3 weider Wochen Aarbecht gehat.Nodeems d'Me Bouvignies als Affekotin vum Hypermarché ronn 2.900 € Schuedenersatz gefrot hat, huet den Affekot vun den Ugeklote betount, dass de Mann d'Faiten zouginn hätt an ze bestrofe wär, wougéint d'Fra net bedeelegt an dowéinst fräizesprieche wär. De Me Boudene huet erkläert, dass de Mann, virum Hannergrond vu senger Entloossung, déi bevir stoung, a Roserei gehandelt hätt; well dëst seng éischt Geriichtsaffär wär, kéint eng Suspension du prononcé an d'A gefaasst sinn, d.h. et géif wuel festgehale ginn, dass Feeler geschitt sinn, dofir awer keng Strof gesprach gëtt. D'Fra dogéint wär en Affer an dëser Affär, hätt just hire Computer bereet gestallt a wär och entlooss ginn.Mat deene Vuë war de Vertrieder vum Parquet awer net d'accord. A sengen Ae wären d'Infraktiounen, déi dem Mann reprochéiert ginn, zréckzebehalen, an och d'Fra wär rose gewiescht mat hirem Patron. De Beschëllegten hir Aktioune géife wäit iwwert den, Zitat, "embêtement" erausgoen, vun deem de Mann nach geschwat hat, a well en héije Schued méiglech war, sollte Prisongsstrofe vun engem, respektiv engem hallwe Joer gesprach ginn.D'Uerteel ass fir de 17. November.