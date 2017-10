Et ass also eriwwer mat der Summerzäit a mir hunn eng Stonn "gewonnen". Vun e Sonndeg un ass et moies nees méi fréi hell an owes gëtt et méi fréi däischter.A ganz Europa gëllt d'Regel, datt d'Summerzäit de leschten Sonndeg am Mäerz ufänkt an de leschte Sonndeg am Oktober ophält. Deemno fänkt déi nächst Summerzäit de 25. Mäerz 2018 un. Dee Moment gëtt d'Auer nees ëm 1 Stonn no vir gestallt.D'Auer gëtt zu Lëtzebuerg zanter 1980 geréckelt. Grond fir dës Mesure war d'Pëtrolskris vun 1973. D'Zäitëmstellung sollt nämlech hëllefen, Energie ze spueren an d'Dagesliicht besser ze notzen.De Wiessel vun der Auerzäit steet an der Lescht awer ëmmer méi an der Kritik - dat wier net gutt wier d'Gesondheet, ze vill Mënsche géifen drënner leiden.