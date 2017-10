Am Kader vun enger Serie vun Abréch an Autoe sicht d'Police vu Wolz no engem Zeien, wéinst engem Virfall, deen op de 7. September zeréckgeet.

An der Rue du Château war e jonke Mann erwëscht ginn, deen an e Jaguar agebrach hat an do e Rucksak geklaut hat.Den Zeien, dee gesicht gëtt, huet Lëtzebuergesch geschwat an e war mat engem klenge rouden Auto ënnerwee.

E gëtt gebueden, sech bei der Police ënnert der Nummer 2441 9500 ze mellen.