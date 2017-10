D'Noperen hunn d'Police geruff an déi zwee konnten an engem Bus lokaliséiert a verhaft ginn.



Et ass dovunner auszegoen, datt d'Abriecher bei hirer Flucht duerch d'Rue Mielstrachen, Rue de Mensdorf, Tréierer Strooss, respektiv duerch d'Rue Laach geklauten Objeten an Abriecher-Geschir ewechgehäit hunn.



Wien eppes fënnt, soll sech bei der Police mellen an d'Saachen op kee Fall upaken.