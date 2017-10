"Faure must go", Manif vun Togolesen an der Stad (28.10.2017) Eng Partie Togolesen, déi zu Lëtzebuerg wunnen, sinn um Samschdeg vun der Gare aus op d'Place Clairefontaine marschéiert.

E President aus enger Dynastie, déi ewell 50 Joer un der Muecht ass. Als Diktator gëtt hie beschriwwen. Korruptioun wär seng Manéier ze regéieren. Oppositioneller ginn den Ament mat Waffegewalt kleng gehalen. Eng aner Meenung ewéi de President hunn, kann am Togo Prisong heeschen. Domat misst elo Schluss sinn, fuerdere vill Togolesen.E Wiessel vum Regime an eng Partie Reformen. An dann nach d'Aféierung vun enger Demokratie. Dat wënsche vill Togolesen sech den Ament. Selwer wielen, wie si, d'Vollek, representéiert. Och Togolesen déi am Ausland wunne, solle wiele kënnen. Dass den aktuelle President vu sech aus de Wee fräi mécht, ass onwahrscheinlech. Am Togo ginn d'Manifestatioune weider. An och dës Togolesen zu Lëtzebuerg wëlle weider marschéieren.