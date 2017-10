Et ass déi eelst Äispist am Land. 1969 gouf hei fir d'éischt gerutscht. Um Samschdeg war den Optakt vun der neier Saison.

Mam Optakt vun der Schoulvakanz kann een och zu Beefort sech nees op d'Äis trauen. D'lescht Saison haten eng 25.Dausend Leit de Wee an déi kleng Lëtzebuerger Schwäiz op d'Äispist fonnt.Den 11. November 2011 gouf den Zelt-Daach iwwer der Pist ageweit. Zanter dës Mesure ergraff gouf, kommen all Joers iwwer 20.000 Schlittschong- Begeeschtert.Zanter d'Äispiste vun Housen a Réimech hir Dieren zougemaach hunn, ginn et hei zu Lëtzebuerg nach just zwou Méiglechkeete fir Schlittschong ze fueren: d'Kockelscheier a Beefort. Woubäi d'Pist hei am Osten déi eenzeg "Outdoor" ass. D'Schlittschong-Saison dauert nach bis den 4. Mäerz 2018.