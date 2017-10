Zu Wolz an der Rue Grande-duchesse Charlotte hat en Zeien e Samschdeg esinn, wéi 5 Leit géint 17.45 Auer an en Haus agebrach sinn, wat grad eidel steet.

© RTL-Archiv

Zwee Täter konnte gestallt ginn, alle 5 Leit sinn identifizéiert. De Grupp kéint och fir Abréch an Autoen am Raum Wolz responsabel sinn. D'Police hat an deem Kontext e Samschdeg en Zeienopruff lancéiert, wéinst engem Virfall de 7. September an der Rue du Château.



Si goufen op Uerder vum Parquet protokolléiert.



Bei der Sich no de Leit war och de Policehelikopter am Asaz.