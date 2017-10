An der Rue des Hauts Fourneaux zu Dummeldeng ass an der Nuecht op e Sonndeg géint 3.10 Auer eng alkoholiséiert Automobilistin bäigaangen.

D'Police freet an dem Kontext no enger weiderer Automobilistin, déi kuerz stall gehalen hat, fir ze kucken, ob alles an der Rei wier.



Dës Zeie soll sech bei der Police aus der Stad mellen um 49974500.

Zu Rodange an der Rue de la Minière ass e Samschdeg den Owend géint 20 Auer e groe VW Golf an e geparkten Auto gerannt an einfach fortgefuer.



Wien do eppes gesinn huet, soll sech um 113 mellen. De Golf misst um Parechoc nawell zimlech beschiedegt sinn, heescht et vun der Police.