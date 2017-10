© RTL-Archiv

Zu Kielen sinn d'Brigangen géint 18 Auer an der Rue de Kopstal iwwer d'Terrasse an d'Haus agebrach an hu Bijouen, Suen an e Computer geklaut.



An der Rue Baptiste Nothomb zu Beggen gouf am fréien Owend an engem Appartement um Rez-de-chaussée agebrach. Och hei goufe Suen a Bijoue geklaut.